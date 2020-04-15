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17 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Petrol stoklarındaki doluluk yüzde 80'i aştı

15 Nisan 2020, Çarşamba 11:33
Koronavirüs salgını nedeniyle zayıf petrol tüketimi ve fiyatlardaki sert düşüş, küresel stoklardaki doluluk oranının yüzde 80'in üzerine çıkmasına yol açarken, arz fazlasının etkisiyle stokların gelecek aylarda tamamen dolabileceği öngörülüyor.

Dünya genelindeki seyahat yasakları, karantina önlemleri ve ekonomik aktivitelerdeki yavaşlama, küresel petrol talebini günlük 20 milyon varilin üzerinde bir seviyede azalttı. Suudi Arabistan ve Rusya'nın 6 Mart'ta üretim kesintisi konusunda anlaşamaması, fiyatların 2002'den bu yanaki en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu. Arz fazlalığı ve düşük fiyatları tartışmak için geçen hafta bir araya gelen Petrol İhraç Edenler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkeler, 1 Mayıs'tan itibaren günlük 9,7 milyon varil kesinti kararı alsa da bu ay üretimde kesinti yapılmayacak olması, dünya genelinde üretilen talep fazlası petrolün depolanması ihtiyacını doğuruyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD hükümeti tarafından tutulan ve toplam stok kapasitesi 713 milyon varil olan stratejik petrol rezervlerinde geçen hafta itibarıyla 635 milyon varil petrol varken, stokların doluluk oranı yüzde 89 seviyesine yükseldi. Ülkenin özel petrol şirketleri tarafından tutulan ticari ham petrol stoklarındaki kapasite 586 milyon varilken, bu kapasitenin doluluğu geçen hafta itibarıyla 484,4 milyon varille yüzde 82,6 seviyesindeydi.

ABD merkezli petrol veri kurumu OilX verilerine göre, Çin'in stoklarındaki petrol miktarı ocak-mart döneminde 100 milyon varil artarak 1 milyar varile yükselirken, OECD Avrupa ülkelerinin stoklarındaki petrol miktarı mart ayında 560 milyon varili aştı. ABD ve Çin'den sonra dünyanın en büyük üçüncü petrol ithalatçısı konumunda bulunan Hindistan'ın stoklarındaki petrol miktarı ise 70 milyon varilin üzerine çıktı.

Bu ay, Çin'in stoklarındaki petrol miktarının 1,1 milyar varil, OECD Avrupa ülkelerinin stok petrol miktarının yaklaşık 580 milyon varil ve Hindistan'ın stok petrol miktarının 75 milyon varile yükseleceği öngörülüyor.

Dünya genelinde stokların yüzde 95'i rezerve durumda

OilX kurucusu Florian Thaler, fiziksel doluluğun yanı sıra yeni kargolar için stokların yüzde 95'inin şimdiden rezerve edildiğini söyledi.

Rezerve edilen bu kapasitenin de 2 hafta içinde dolacağını ifade eden Thaler, "Küresel petrol stoklarındaki doluluk önümüzdeki birkaç ay içinde zirveye ulaşır. Çin, ABD ve Hindistan'daki petrol stoklarında ciddi artış görüyoruz. Özellikle Hindistan'ın petrol stokları şu anda neredeyse dolmuş durumda. Hükümetin bir şekilde yeni kapasite yaratması gerekiyor." diye konuştu.

AA

Etiketler: petrol, stok, doluluk
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