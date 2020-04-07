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7 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Petrolde avantaj elde edebiliriz

07 Nisan 2020, Salı 23:21
Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, “Türkiye düşen petrol fiyatlarından büyük avantaj elde edebilir” dedi.

22 ülkede petrol, enerji sektöründe faaliyet gösteren Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, petrol fiyatlarındaki düşüşü Türkiye açısından değerlendirdi ve “Türkiye düşen petrol fiyatlarından büyük avantaj elde edebilir” dedi. Petrol piyasalarında gerçekleşen ani değişimleri yorumlayan Yüksel, “Türkiye çok akıllı bir yatırımla Ceyhan’da petrokimya alanında önemli yatırımların buluşma merkezi olacak bir bölge oluşturdu. Bu süreçte Ceyhan’ın ve Türkiye’nin uluslararası ticarette etkisi daha da artacak. Petrol fiyatlarındaki düşüşlerden en olumlu etkilenecek ülkelerin başında Türkiye ve Çin geliyor. Petrol fiyatlarındaki uzun süreli düşük fiyatlar, kurları görece daha rekabetçi olan bu iki ülkeyi daha da ön plana çıkarabilir.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE OLUMLU ETKİLENECEK

Petrol fiyatlarındaki düşüşlerden en olumlu etkilenecek ülkelerin başında Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti geldiğini dile getiren Yüksel, “Son yapılan araştırmalara göre günlük 15-20 milyon varillik bir arz fazlası var. Dünya üzerinde ticari işletmelerin sahip oldukları ile birlikte 2-3 milyar varillik bir depolama kapasitesi olduğu düşünülüyor. Petrol fiyatından bağımsız olarak fiyat eğrisi de depolama ve ileri vadeli satma açısından güzel olanaklar sunuyor. Bu fırsattan kesinlikle ülkemizin de maksimum seviyede yararlanması gerekiyor. Olabildiğinde petrolü depolamak ilerleyen dönemde bizlere büyük bir artı sağlayacaktır. Düşük fiyattan petrol depolayan Türkiye, ilerde bunu ülkemizdeki rafinelere aktarıp, aradaki fark ile enflasyonun yükselme eğiliminde olduğu dönemlerde, akaryakıttaki vergileri düşürme imkânına kavuşabilir” dedi.

İstanbul - Recep Bozdağ

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