Prim başvurusu için son gün 30 Nisan

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 1 Ekim 2018 tarihinde başlayan hububat, baklagiller ve dane mısırda fark ödemesi (prim) desteği başvurularının 30 Nisan 2019 Salı günü mesai saati bitiminde sona ereceğini belirtti.

Destekten yararlanmak isteyen çiftçilerin, başvurularını bu tarihe kadar Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine yapmaları gerektiğini vurgulayan Bayraktar, “2018 yılı tarımsal destekleri kapsamında, kilogram başına buğday, arpa, yulaf, çavdar ve tritikalede 5 kuruş, kuru fasulye, nohut ve mercimekte 50 kuruş, dane mısırda 3 kuruş prim desteği verilecek. Söz konusu ürünleri yetiştiren ve 2018 yılına dair Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını hasat dönemi öncesinde yaptıranlar destekten faydalanabilecek. 2018 yılında üretilerek satışı yapılan fark ödemesi desteğine esas ürünlere, Bakanlığın Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeli’ne göre destekleme ödenecek” diye konuştu. Ahmet Terzi - Ankara

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