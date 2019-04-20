'Ramazan öncesinde gıda fiyatlarına zam beklemiyoruz'

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Altunbilek, "Şu anda ramazan ayında ve öncesinde gıda ürünlerinde herhangi bir zam beklentimiz yok, zam beklemiyoruz." dedi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, son dönemde marketçiler ile tüketicilerin fiyat artışlarında sık sık karşı karşıya geldiğini kaydederek, bu konuda kendilerine haksızlık yapıldığını söyledi.

Türkiye'de serbest piyasa şartlarında çok ciddi bir rekabet olduğunu dile getiren Altunbilek, böyle bir rekabet ortamında ve ekonomik süreçte haksız ve fahiş zam yapan üretici ya da satıcının cezasının herkesten önce tüketicilerin ve piyasanın vereceğini vurguladı.

Altunbilek, "Biz marketçiler yani perakendecilerin üretim tesisi yok. Bizler alıp satarız. Fabrikadan, bayiden alarak tüketiciye ulaştırırız. Aldığımız ürünün üzerine belirli bir kar koyarak satış yaparız. Her birimiz yan yana rekabet ederiz. 'Birlikte şu şu fiyatlara satalım.' dersek tüketici anında bizi cezalandırır." diye konuştu.

Piyasa konjonktüründe herkesin bir maliyeti olduğunu, girdilerin arttığını, üreticinin ürüne zam yaptığını ifade eden Altunbilek, kendilerinin de bu farkları satış fiyatlarına yansıtmak zorunda olduğunu bildirdi.

Altunbilek her zaman ürünleri uygun fiyata tüketiciye ulaştırmak istediklerini belirterek, "Üreticimiz de biz de durup dururken zam yapmayız. Özellikle yaklaşan ramazan ayında tüketicilerin ürünlerini uygun fiyatlı almasını isteriz. Şu anda ramazan ayında ve öncesinde gıda ürünlerinde herhangi bir zam beklentimiz yok, zam beklemiyoruz." diye konuştu.