"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

'Rezervasyonsuz gelmeyin'

04 Mart 2021, Perşembe 12:07
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, açıklanan kararların sektör için çok önemli ve olumlu olduğunu belirtti.

Turizm sektöründen çağrı var

Bu süreçte özellikle iç pazarda ciddi bir hareketlilik beklediklerini ifade eden Gencer, "Hafta sonu turlarımıza talepler gelmeye başladı. Sadece otel rezervasyonu vardı, şimdi paket turları da yapılacak. Günü birlik turlar da yapılabilecek. Şu anda ağırlıklı olarak kültür turlarına talep geliyor." dedi.

Gencer, sektör için salgının seyrinin azalarak devam etmesi gerektiğini, turizmcilerin tedbirlere uymasının hayati önem taşıdığını dile getirdi.

"Güzel günler turizm sektörünü bekliyor"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, kısıtlamaların kalkmasının sektörde büyük bir sevinç oluşturduğunu vurguladı.

Salgından en çok etkilenen sektörlerden birinin turizm olduğunu belirten İşler, yeni normalleşmeyle birlikte hazırlıklara başlandığını ifade etti.

İşler, restoranlar ve kafelerin hazırlıklarını bir gün gibi kısa sürede tamamladığına değinerek, "Hem esnaf hem otelci müthiş bir özlem içinde. Müşteriler de öyle. Her iki taraf da dikkat ederek bu kazanılmış olan hakkın kaybolmaması için hassasiyet gösteriyor." dedi.

Resort otellerde karar öncesinde de hafta sonu yoğunlukların oluştuğunu dile getiren İşler, şehir otellerinde ise cumartesi ve pazar günlerinin boş olduğunu ancak son kararın şehir otelcileri tarafından sevinçle karşılandığını belirtti.

Aşılamayla virüsün seyrinin azalacağını tahmin ettiklerini aktaran İşler, turizm sektörünü güzel günlerin beklediğini anlattı.

"Rezervasyonsuz gelmeyin"

Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Bayraktaroğlu da bölge genelinde hafta sonu rezervasyonlarını almaya başladıklarını söyledi.

İzmir'de cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığına değinen Bayraktaroğlu, vatandaşların sosyalleşmeyi özlediğini aktardı.

Bayraktaroğlu, Alaçatı'nın kalabalıklarıyla ünlü olduğunu ancak bu sefer hem esnafın hem de müşterilerin duruma hassasiyetle yaklaşacağını ifade etti.

Alaçatı'daki işletmelerin ağırlıklı olarak rezervasyonla iş yaptığına değinen Bayraktaroğlu, "Vatandaşlarımız rezervasyon yapmadan gelmesin. Böyle olunca kurallara daha rahat uyarız. Çünkü işletmelerimiz yüzde 50 kapasite ile çalışacak. Sağlımızı korumak en önemli görevimiz. Daha güzel günler için hem işletmelerimiz hem de müşterilerimiz kurallara uyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, normalleşme adımlarının Denizlili turizmcileri heyecanlandırdığını ifade etti.

Pamukkale ve termal otellerin bulunduğu Karahayıt bölgesindeki otellerde hafta sonu rezervasyonlarını almaya başladıklarını belirten Şen, "Özellikle iç piyasada uzun zamandır evlerinden çıkamayanların en azından hafta sonlarını değerlendirmek için termal ve Pamukkale'yi tercih edeceklerini düşünüyoruz. Turizmciler geleceğe umutla bakıyor. Ama en büyük isteğimiz herkesin hızlı bir şekilde aşılanması. Vaka sayılarının ülke çapında düşmesi gerekiyor. Normalleşmeden sonra rakamlar yukarı doğru giderse bizim satış yapma kabiliyetimiz çok düşer. " diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 565
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Tarihi Kerkük Kalesi restore edilmeyi bekliyor

    'Bu dönemde en çok Müslümanlar yardım eli uzattı'

    Ankara'da yoğunlaştırılmış denetim faaliyetleri başladı

    Akşener'e 'Özdağ'ın istifasını nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusu

    SB'ye bağlı kurumlarda alınacak tedbirler belirlendi

    Muhtemel İstanbul depremi ile ilgili endişelendiren rapor

    Otomatik vitese ilgi büyüyor

    'Rezervasyonsuz gelmeyin'

    Deneme uçuşu sonrası yerde infilak etti

    Özdağ, partisinden istifa etti

    Küresel salgının son 24 saati

    İnandırıcı bulunmadı

    Milyonlarca çocuk yüz yüze eğitimden mahrum

    Myanmar'da darbeden bu yana ''en kanlı' gün yaşandı

    Kontrollü normalleşmeye ilişkin merak edilenler

    'Kontrolsüz atılan her adım bizi iki adım geriye götürecek'

    Cibuti sahilinde insanlık trajedisi yaşandı

    Galatasaray, Ankara'dan eli boş döndü

    ABD, dış politika önceliklerini açıkladı

    Türkiye'de son 24 saatte 11520 vaka ve 68 ölüm gözlemlendi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gara’dan fezlekelere
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Hak etmeyene hürmet haramdır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İnandırıcı bulunmadı
    Süleyman KÖSMENE

    Karınca emirsiz, insan imamsız olmaz
    Faruk ÇAKIR

    “İnsan hakları”nı hatırlamak
    Cevher İLHAN

    Fezlekeler bir “siyasî mühendislik projesi”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nefs-i emmâre ikidir
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur’un kazandırdığı iki netice

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.