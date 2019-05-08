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8 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Rus ve Türk şirketler ürünlerini AliExpress üzerinden satabilecek

08 Mayıs 2019, Çarşamba 21:58
Çinli e-ticaret devi Alibaba’dan yapılan açıklamada, e-ticaret platformu AliExpress’in ilk kez Rusya, Türkiye, İtalya ve İspanya’dan girişimcilere açılarak, bu kişilere ürünlerini site üzerinden farklı ülkelere tanıtım ve satış imkânı sunduğu belirtildi.

Alibaba Toptan Pazarlar Departmanı Başkanı Trudy Dai, Financial Times gazetesine verdiği röportajda e-ticaret platformu AliExpress’in ilk kez Rusya, Türkiye, İtalya ve İspanya’dan küçük ve orta ölçekli girişimcilere açılarak, bu kişilere ürünlerini site üzerinden farklı ülkelere tanıtım ve satış imkânı sunduğunu açıkladı.

Sıraladığı 4 ülkeden ‘kayda değer sayıda’ şirketin ürünlerini satmak amacıyla platformda kayıt olduklarını belirten Mai, somut rakamlar vermese de, şirketin ‘ilk dört ülkedeki deneyim birikiminden’ sonra AliExpress’i daha fazla sayıda ülkeye ulaşılabilir hale getirmeyi planladığını vurguladı.

Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın sahibi olduğu AliExpress platformu daha önce sadece Çinli girişimcilere ürünlerini farklı ülkelere satma imkanı sunuyordu.

Dai, “Alibaba’yı kurduğumuz ilk günden beri küresel bir erişimi hayal ediyorduk. Bu strateji, Alibaba’yı küreselleştirmeyi amaçlayan daha geniş stratejinin bir parçası” diye konuştu.

İşadamı Jack Ma’nın 1999’da kurduğu Alibaba Group, en büyük çevrimiçi ticaret platformuna dönüşerek e-ticaret alanındaki en büyüklerin arasında yerini aldı. Şu anda grubun bünyesinde Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com gibi şirket ve internet platformu yer alıyor.

Etiketler: Rus, Türk, şirket, Alibaba
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