Rüzgardan elektrik üretiminde rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminin 10 Kasım'da 181 bin 49 megavatsaat ile rekor kırdığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu tarihte toplam elektrik üretiminde rüzgarın payının yüzde 20,1 olduğunu kaydetti. Rüzgardan elektrik üretiminin 10 Kasım'da 181 bin 49 megavatsaat ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını belirten Dönmez, "Türkiye'nin rüzgarı arkamızda, yeni hedeflere doğru ilerliyoruz." ifadesini kullandı. AA

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