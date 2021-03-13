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14 MART 2021 PAZAR - YIL: 52

Şaka gibi...

13 Mart 2021, Cumartesi 23:44
Ekonomik Reform Paketi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmasının ardından reform maddelerine ekonomistlerden, uzmanlardan ve siyasetçilerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı olan Özgür Erdursun farklı bir noktaya dikkat çekerek, “Sayın Cumhurbaşkanı 850 Bin Basit Usule Tabi vergi mükellefi olan Esnafın Gelir Vergisinden muaf olacağını söyledi ancak bu durumda olan Esnaf 2020 yılı kazançları ile ilgili beyannamelerini geçen ay verdiler ve vergisini ödediler. Şaka gibi...” Erdursun, ayrıca, borçlanmadaki kaynak konusunu da işaret ederek BES’in kaynak haline gelmesinden duyduğu endişeyi dile getir.

O siteler aktif değil

Ekonomi Yazarı Uğur Gürses, 850 bin esnafın gelir vergisi muafiyeti ve beyan yükümlülüklerinin ‘reform’ sayılamayacağı anlamına gelen bir paylaşım yaparak, daha önce de çok sayıda reform maddesi açıklanmış olduğunu hatırlatarak bunların takibine ilişkin kurulmuş olan web sitesinin bile artık aktif olmadığını belirtti. Ekonomist ve Yazar Mustafa Sönmez de “Kamu-özel işbirliği yasası maddesine ilişkin olarak kanun çıkarılacak olmasını eleştirdi ve bu durumun şimdiye kadar yapılan işbirliklerinin “kanunsuz” olduğu anlamına geldiğini ileri sürdü.

Etiketler: şaka
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