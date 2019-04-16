Sanayide gerileme devam ediyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise Şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artış kaydetti. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,5 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, Şubatta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 12,3 ile yüksek teknoloji sektöründe gerçekleşirken, düşüş gösteren tek sektör yüzde 1,2 ile orta yüksek teknoloji sektörü oldu.

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