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17 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

Saraya para dayanmıyor

17 Ocak 2021, Pazar 20:25
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020 yılı yedek ödenek rakamlarını açıkladı.

Birgün gazetesinde yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın açıkladığı 2020 yılına ilişkin yedek ödenek rakamlarına göre, 2020’nin 1 trilyon 202 milyar TL’lik toplam harcamasının yüzde 7,8’i, dağıtma inisiyatifi Cumhurbaşkanlığı’nda olan yedek ödenekten yapıldı. 2019’da 58 milyar 331 milyon TL olan yedek ödenek toplamı yüzde 60’lık artışla 2020’de 93 milyar 488 milyon TL’ye çıktı. Buna göre, mal ve hizmet alımı için yedek ödeneğe, 11 milyar 844 milyon lira aktarıldı. Buradan aslan payını 2,5 milyar TL ile Millî Savunma Bakanlığı aldı. Adalet Bakanlığı’na 2,3 milyar TL, Sağlık Bakanlığı’na 2 milyar TL aktarıldı. 806 milyon lira Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, 800 milyon lira da Cumhurbaşkanlığı’na verildi.

İki saray daha

Kamu kurum kuruluşlarının ve üniversitelerin 2021 yılında yapacağı yatırımlara ödenek izni veren ‘2021 Yılı Yatırım Programı’ açıklandı. Programa göre Cumhurbaşkanlığı, yazlık ve kışlık iki yeni saray inşa edecek. Marmaris’teki yazlık saray 640.5 milyon ve Bitlis Ahlat’taki kışlık saray 99 milyon liraya mâl olacak. Programa göre Cumhurbaşkanlığı bu yıl yazlık-kışlık saraylar ile, Ankara’daki sarayın bakım onarımı ve taşıt alımı için toplam 448 milyon 600 bin lira harcayacak. Sözcü’nün haberine göre, bugüne kadar 620 milyon 500 bin lira harcanan Marmaris Okluk Devlet Konukevi, 20 milyon lira daha ödeme yapılarak hizmete açılacak. Bitlis’teki Ahlat Köşkü’ne de bu yıl 89 milyon lira ödenek ayrıldı. Ahlat’ın toplam yatırımı ise 99 milyon lira olacak. Kışlık saray 5 bin 631 metrekare sosyal tesis ve 52 bin 949 metrekare peyzaj alanından oluşuyor.

Etiketler: saray, para
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