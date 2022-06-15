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16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Sebze-meyve fiyatları yüzde 230 arttı

15 Haziran 2022, Çarşamba 23:25
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), mayısta aylık yüzde 16,18, yıllık yüzde 154,97 arttı. Yıllık artış, sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrularda yüzde 230,22, lifli bitkilerde ise yüzde 273,94’e kadar çıktı.

TÜİK, mayıs ayı Tarım Ürünleri Fiyat Endeksini açıkladı. Buna göre, Tarım-ÜFE’de, 2022 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 16,18, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 100,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 154,97 oranında arttı. Tarım üretici fiyatlarındaki 12 aylık ortalama artış ise yüzde 57,05 oldu.

82 MADDEDEN 48’İNDE ARTIŞ MEYDANA GELDİ

Mayıs 2022’de, endeks kapsamındaki 82 maddeden 18’inin ortalama fiyatında azalış, 48 maddenin ortalama fiyatında ise artış meydana geldi. 16 maddenin ortalama fiyatında ise değişim olmadı. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 55,11 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler ve yüzde 61,80 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 273,94 ile lifli bitkiler ve yüzde 230,22 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

İstanbul - Anka

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