Sefalet endeksinde zirveye oturduk

Türkiye, işsizlik ve enflasyon oranlarının toplamından oluşan sefalet endeksinde gelişmekte olan ülkeler arasında zirveye oturmuş durumda.

Türkiye, işsizlik ve enflasyon oranlarının toplamından oluşan sefalet endeksinde gelişmekte olan ülkeler arasında zirveye oturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önceki gün yıllık resmî enflasyonu yüzde 48,69 olarak açıklamıştı. Rakam aynı zamanda 2002’den beri görülen en yüksek seviye. diken’in haberine göre, bağımsız araştırma kurumları ise Ocak ayı itibariyle enflasyonu yüzde 114 hesapladı. TÜİK’e göre işsizlik oranıysa yüzde 11,2 düzeyinde. Ülkede uygulanan ekonomi politikaları işsizliği aşağı çekmede yeterli olamazken, Ocak ayıyla birlikte yüzde 50’ye dayanan resmî enf- lasyon, sefalet endeksinde büyük sıçramaya sebep oldu.

Enflasyonu yüzde 20’yi aşan ülke sayısıysa sadece 13

Önceki gün açıklanan enflasyon verilerinin ardından Türkiye 59,89’lik endeks puanıyla Arjantin’i (59,1) geçerek benzerleri arasında liderliği aldı. Bu oran AKP’nin iktidara geldiği ve 2001 krizinin etkilerinin hissedildiği 2002 yılında yüzde 40 seviyesindeydi. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve MB eski başekonomisti Hakan Kara, sefalet endeksinde gelinen noktayı Twitter hesabından, “Hamdolsun, an itibarıyla sefalet endeksinde Arjantin’i geçmiş bulunuyoruz” sözleriyle duyurdu. 186 ülkenin yer aldığı listede enflasyonu yüzde 20’yi aşan ülke sayısıysa sadece 13. Türkiye artık bu alanda Venezuela, Sudan, Lübnan, Zimbabve, Surinam ve Etiyopya gibi ülkelerle yarış içinde. 29 ülkedeyse enflasyon yüzde 10’un üstünde.

KORKTUĞUMUZ HİPERENFLASYON BAŞIMIZA GELDİ

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, TÜİK tarafından açıklanan yüzde 93,53 üretici enflasyonu ve ENAG’ın bulduğu yüzde 114,17’lik enflasyon oranına ilişkin olarak “Korktuğumuz hiperneflasyon başımıza geldi” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Oğuz, geçen yıl, yıllık enflasyon olarak bulunan oranların artık aylık olarak bulunduğuna dikkat çekerek “Görünen o ki enflasyon, başka doruklarda, başka iklimlerde şekilleniyor ve bu hiç iyi bir şey değil” ifadelerini kullandı. Enflasyonda tırmanışın süreceğini ifade eden Oğuz, hükümetin yeni ekonomi politikasına ilişkin olarak şunları kaydetti: “Bu nasıl bir politikadır ki cari fazla diye yola çıkıyor, cari açık rekoru kırıyorsunuz. Bu nasıl stratejidir ki düşük faiz diye yola çıkıyor, 4 ayda 500 baz puan indiriyorsunuz ama kredi faizi ve diğerlerinde rekorlar kırıyorsunuz? Burada yolunda gitmeyen şeyler var. Hem de çok fazla şeyler…”