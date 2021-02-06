Simitçi simit parasına muhtaç

Simitçiler, simit parasına muhtaç hale geldiler.

Cirolarının yüzde 80’ini kaybettiklerini söyleyen Simitçiler ve Pideciler Odası Başkanı Savaş Delibaş, “Hafta sonu dükkanı açsak, müşteri gelmiyor. Vatandaşa hep ‘simit ye geçin’ denir, bu saatten sonra simit bulamayacakları için, siyasiler, onun hesabını da yapamayacaklar” diye tepki gösterdi. İktidarın pandemi politikaları, esnafı zor duruma sokmaya devam ediyor. Simitçiler, simit üretecek imkanı bulamıyor.

Simitçiler ve Pideciler Odası Başkanı Delibaş, simitçilerin yaşadığı sorunları ve isteklerini anlattı. Hafta sonunda simitçilerin açık olması, simitçilere bir fayda sağlamadı. Delibaş, “Hafta sonu dükkanı açsak ne olacak müşteri gelmiyor ki. Vatandaş ekmek almaya gidiyor, ama polise ‘simit almaya gidiyorum’ dese cezayı yer. Ciromuzun yüzde 80’ini kaybettik. Bir simit 2 lira, bir müşteri 3 simit alsa bunu paket servis yapsak kuryenin parası bile çıkmaz” diye sitem etti. Delibaş, tüm önlemler alınarak işletmelerin açılmasını istedi.