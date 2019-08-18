Siyah incir Uzak Doğu pazarına giriyor

Lezzeti, raf ömrü ve iri görünümüyle dünyanın en kaliteli siyah inciri kabul edilen, coğrafi işaret tescil belgeli Bursa siyah incirinin Uzak Doğu pazarındaki ihracat rakamlarının artırılması hedefleniyor.

İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar giren, lezzeti, raf ömrü ve iri görünümüyle dünyanın en kaliteli siyah inciri kabul edilen, coğrafi işaret tescil belgeli Bursa siyah incirinin Uzak Doğu pazarına ihracatının artırılması hedefleniyor.

Uludağ Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliğince (UYMSİB) yürütülen proje kapsamında ekim ayında Singapur ve Malezya'da Bursa siyah inciri tanıtılacak.

UYMSİB Başkan Yardımcısı Senih Yazgan siyah incirin Bursa'nın çok ender ve değerli bir ürünü olduğunu söyledi.

İncirin Bursa üreticileri için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Yazgan, şöyle devam etti:

"İklimsel sıkıntılar yaşamadığımız sürece önceki yıllardaki ihracat rakamına rahatlıkla ulaşabileceğimizi hedefliyoruz. Var olan pazarlarımızın sayısını artırmaya çalışıyoruz. Özellikle Uzak Doğu pazarına açılmak için çaba sarf ediyoruz. Yeni bir proje gerçekleştirdik, bununla ilgili destek de aldık. Önümüzdeki ekim ayında Malezya ve Singapur'da Bursa siyah incirinin tanıtılmasına yönelik çalışma başlatacağız. Aynı şekilde Pekin Expo'da da 150 kilogram ürün götüreceğiz ve o coğrafyadaki insanlara tattıracağız."