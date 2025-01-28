"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 OCAK 2025 SALI - YIL: 55

Suriye'den Türkiye'ye gümrük vergisi indirimi

28 Ocak 2025, Salı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin, Türkiye'nin ihraç ettiği, aralarında gıda, demir-çelik ve hijyen ürünlerinin de yer aldığı 269 ürünün gümrük vergisinde indirime gitme kararı aldığını belirtti.

"Gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi hususunda mutabık kaldık"

Bakan Bolat, Suriye'de eski rejimin yıkılmasının ardından Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir sayfanın açıldığını söyledi.

Bu kapsamda Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Basil Abdul Hannan ile bu ayın başında bir video konferans toplantısı gerçekleştirdiğini ve görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Bolat, kurumların yerine oturmasıyla karşılıklı ziyaretler gerçekleştireceklerini kaydetti.

Bolat, 11 Ocak'ta Suriye yönetiminin yürürlüğe koyduğu ve bütün dünya için ortak ve tek gümrük rejimi uygulamasının, bazı kesimlerce yanlış anlaşıldığını ve art niyetli çarpıtmalar sonucunda kamuoyunda bir kafa karışıklığı doğurduğunu üzülerek gördüklerini bildirdi.

Bunun üzerine Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'nun, Suriye Kara ve Deniz Sınırları Otoritesi Başkanı Kuteybe Bedevi ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiğini ve geçen hafta Şam'ı ziyaret ettiğini belirten Bolat, şunları söyledi:

"Orada, ekonomi ve ticaret bakanlıklarıyla yapılan görüşmeler neticesinde Suriye'de bazı ürünlerde gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi hususunda mutabık kalındığını sizlere ifade etmek istiyorum. Suriye, bu hafta itibarıyla bu ülkeye ihracatımızda öne çıkan aralarında tavuk yumurtası, un, mısır, süt ve krema gibi gıda, bazı demir çelik ile hijyen ürünlerinin yer aldığı 269 ürünün gümrük vergisinde indirime gitme kararı almıştır. Dolayısıyla ortada Türkiye'ye yönelik alınmış bir karar şeklinde sunulmaya çalışılan bir durum kesinlikle yoktur, mesnetsizdir."

Bolat, Habur Sınır Kapısı'ndan yapıldığı iddia edilen ticarete ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Irak'a açılan kapımız olan Habur'dan, Kuzey Irak üzerinden Suriye'ye yönelik ihracat yapıldığı ve bunun da terör örgütlerine menfaat sağladığı şeklindeki iddia çirkin ve mesnetsizdir, iftiradır. Her gün Habur'dan yapılan çıkışları kontrol ediyoruz. Mal sevkiyatında mutat akışın üzerinde önemli bir artış yok. Zaten Kuzey Irak'a girdiği zaman da çok yüksek oranlı gümrük vergileri ödemek zorunda. Oradan Suriye'ye geçişinde de gümrük vergisi ödemek zorunda. Dolayısıyla kulaktan dolma sözlere itibar edilmemesi gerekiyor."

AA

Okunma Sayısı: 269
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Işığı görünce yeniden doğmuş gibi hissettim"

    ABD'den düzensiz göçmenleri tutuklama kampanyası

    DeepSeek'ten siber saldırı alarmı! İnternet sitesinde yeni kullanıcı kayıtlarını durdurdu

    Los Angeles'a "Çamur seli, toksik kül akıntısına yol açabilir" uyarısı

    Trump'a tehcir tepkisi

    Hz. Ömer adaleti deyip, turist Ömer gibi yaşıyorsunuz

    Ders almıyoruz

    Suriye'den Türkiye'ye gümrük vergisi indirimi

    Otel sahibi: Çalışanlar sorumlu

    “Soruşturma adil değil”

    “Sorumlular cezalandırılmalı”

    Antalya-Alanya'da tadilat yapılan oteldeki yangın söndürüldü

    Rant hırsı tam gaz

    İşletmeci diğer oteli için orman katliamı yapmış

    On binlerce Gazzeli kuzeydeki topraklarına dönmeye başladı

    Marmara'da yeniden müsilaj alarmı! "Kısa vadede ortadan kalkması olanaklı gözükmüyor"

    BM: Esad rejimi, devrilmeden önce işlediği suçların delilerini yok etti

    Putin-Trump görüşmesi için zaman gerekiyor

    Bursa-Nilüfer'de 4 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sağduyunun sesini tekrar yükseltelim
    Genel

    Hz. Ömer adaleti deyip, turist Ömer gibi yaşıyorsunuz
    Ali FERŞADOĞLU

    “Dualarımız niçin kabul olmuyor?”
    Risale-i Nur'dan

    Bir nevi Mi’rac olan namaz, huzura kabulündür
    Sebahattin YAŞAR

    Nur Medresesi cazibe merkezi
    Abdil YILDIRIM

    Karışma, karıştırma!
    M. Ali KAYA

    Bediüzzaman ne yapmıştı?
    Mehmet İmamoğlu

    Ben Hacca çağrıldım!
    Cevher İLHAN

    Kaza ve felâketlerin soruşturulmaması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.