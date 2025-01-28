Suriye'den Türkiye'ye gümrük vergisi indirimi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin, Türkiye'nin ihraç ettiği, aralarında gıda, demir-çelik ve hijyen ürünlerinin de yer aldığı 269 ürünün gümrük vergisinde indirime gitme kararı aldığını belirtti.

"Gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi hususunda mutabık kaldık"

Bakan Bolat, Suriye'de eski rejimin yıkılmasının ardından Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir sayfanın açıldığını söyledi.

Bu kapsamda Suriye Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Basil Abdul Hannan ile bu ayın başında bir video konferans toplantısı gerçekleştirdiğini ve görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Bolat, kurumların yerine oturmasıyla karşılıklı ziyaretler gerçekleştireceklerini kaydetti.

Bolat, 11 Ocak'ta Suriye yönetiminin yürürlüğe koyduğu ve bütün dünya için ortak ve tek gümrük rejimi uygulamasının, bazı kesimlerce yanlış anlaşıldığını ve art niyetli çarpıtmalar sonucunda kamuoyunda bir kafa karışıklığı doğurduğunu üzülerek gördüklerini bildirdi.

Bunun üzerine Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu'nun, Suriye Kara ve Deniz Sınırları Otoritesi Başkanı Kuteybe Bedevi ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdiğini ve geçen hafta Şam'ı ziyaret ettiğini belirten Bolat, şunları söyledi:

"Orada, ekonomi ve ticaret bakanlıklarıyla yapılan görüşmeler neticesinde Suriye'de bazı ürünlerde gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi hususunda mutabık kalındığını sizlere ifade etmek istiyorum. Suriye, bu hafta itibarıyla bu ülkeye ihracatımızda öne çıkan aralarında tavuk yumurtası, un, mısır, süt ve krema gibi gıda, bazı demir çelik ile hijyen ürünlerinin yer aldığı 269 ürünün gümrük vergisinde indirime gitme kararı almıştır. Dolayısıyla ortada Türkiye'ye yönelik alınmış bir karar şeklinde sunulmaya çalışılan bir durum kesinlikle yoktur, mesnetsizdir."

Bolat, Habur Sınır Kapısı'ndan yapıldığı iddia edilen ticarete ilişkin de değerlendirmede bulunarak, şunları kaydetti:

"Irak'a açılan kapımız olan Habur'dan, Kuzey Irak üzerinden Suriye'ye yönelik ihracat yapıldığı ve bunun da terör örgütlerine menfaat sağladığı şeklindeki iddia çirkin ve mesnetsizdir, iftiradır. Her gün Habur'dan yapılan çıkışları kontrol ediyoruz. Mal sevkiyatında mutat akışın üzerinde önemli bir artış yok. Zaten Kuzey Irak'a girdiği zaman da çok yüksek oranlı gümrük vergileri ödemek zorunda. Oradan Suriye'ye geçişinde de gümrük vergisi ödemek zorunda. Dolayısıyla kulaktan dolma sözlere itibar edilmemesi gerekiyor."