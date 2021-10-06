Tarım kredi marketleri zararda

Tanzim satış çadırları yerel seçimler öncesinde devreye sokuldu. Çadırlar seçim sonrası kaldırıldı. Şimdi de TKK marketlerinin sayısı arttırılacak. Bununla fiyatlar mı düşürülecek yoksa yine seçim malzemesi olarak mı kullanılacak?

independentturkish’in haberine göre, Temel gıda maddelerindeki “fahiş fiyat” artışı gündemdeki yerini koruyor.Türkiye genelinde şu an 483 kooperatif market hizmet veriyor. Erdoğan’ın talimatı üzerine ise bunlara 1000 market daha eklenecek. Daha önce sayıları 500’ün üstünde olan TKK marketlerinin zarar etmesinden dolayı kapatıldığı da bilinen bir gerçek. Erdoğan’ın “fahiş fiyatlardan” şikayet etmesi üzerine pek çok kalemde indirime gittiği belirtilen TKK’nın toplamda ciddî zarara ettiği ifade edildi. Şirketin bilançolarına göre 2019 yılında zararı 46 milyon 5 bin 231 lira oldu. Bu zarar bir yılda 12 milyon 248 bin 330 lira artarak, 2020 yılında 58 milyon 253 bin 561 liraya çıktı. Edilen zarara rağmen yüksek enflasyon sebebiyle yapılan yüksek zamların vatandaşa getirdiği yükün biraz olsun hafifletilmesi için TKK marketlerinin sayılarının çoğaltılacağından ısrar edileceği anlaşılıyor.

Okunma Sayısı: 55

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.