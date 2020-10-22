TAHILDA KENDİ KENDİNE YETEN ÜLKE VASFIMIZI DA KAYBETTİK. BUĞDAY-ARPA-MISIR İTHALİNE SIFIR VERGİYLE DEVAM EDİYORUZ.

YÜZDE 45 VERGİ SIFIRA İNDİ

Buğday ithalâtında yüzde 45, arpa ithalâtında yüzde 35 ve mısır ithalâtında yüzde 25 oranındaki gümrük vergileri 2021'e kadar yüzde sıfır olacak. Konuya ilişkin İthalât Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete'de yayımlandı.

ASIL TARTIŞILMASI GEREKEN

Gerekçe “İç ve dış piyasa fiyatlarında devam eden yükselişlerin yem ve gıda piyasaları ile tüketici fiyatlarına yukarı yönlü baskı yapmasının önüne geçmek” olarak ifade edilse de, işin özünde Türkiye’nin tahıl ithal eder hale getirilmesinin yattığı ve bunun tartışılması gerektiği belirtiliyor.

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Tarımda yerli üretime darbe

Buğday ithalatında yüzde 45, arpa ithalatında yüzde 35 ve mısır ithalatında yüzde 25 oranındaki gümrük vergileri 2021’e kadar yüzde sıfır olacak.

Buğday, arpa ve mısır ithalatına ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Söz konusu karar uyarınca, buğday ithalatında yüzde 45, arpa ithalatında yüzde 35 ve mısır ithalatında yüzde 25 oranındaki gümrük vergileri 1 Ocak 2021’e kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak. Dünyada ve Türkiye’de etkili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını devam ederken, Rusya ve Ukrayna gibi başlıca hububat ihracatçısı ülkelerin de ihracatı kısıtlamaya yönelik tedbirler alması öngörülüyor. Ayrıca, Çin gibi ithalatçı ülkelerin gerçekleştirdiği yoğun ithalat ve kuraklık nedeniyle de gelecek yıla ait ekilişlerin olumsuz etkilenmesi gibi sebeplerle dünya hububat fiyatlarında artış yaşanıyor. Bu arada, gerek iç gerek dış piyasa fiyatlarında devam eden yükselişlerin yem ve gıda piyasaları ile tüketici fiyatlarına yukarı yönlü baskı yapmasının önüne geçmek için Türkiye de ithalatta gümrük vergisi düzenlemesine gitti.