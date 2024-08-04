AKP iktidarının uyguladığı ithalat politikaları tarım ve hayvancılığı bitme noktasına getirdi. Mazot, gübre, tohum, ilaç gibi tarımsal girdi maliyetleri sürekli artarken üreticilere verilen tarımsal destek yetersiz.

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıkladığı alım fiyatları da maliyetin altında. TMO’nun yeterli alım yapmaması üreticiyi tüccarın insafına bırakıyor. Zarar ederek üretime devam etmeye çalışan üreticiler borç batağında. Çiftçilik yapan Cemil Tuncil “Bütün meralarımıza seçimden önce el konuldu. Mera kalmadı. Mera olmayınca hayvancılık nasıl olsun? 20 koyunum, iki de büyükbaş hayvanım var. Bir inek bahara kadar 2 ton yem yiyor. Bu da 14 bin TL tutuyor. Üretmek yerine dışarıdan almak daha mantıklı geliyor. Daha önce bizim köyümüzde 13 traktör vardı ve biz sıra alırdık hasat için. Şimdi ne traktör var ne hasat var. Tarımı da hayvancılığı da bırakacağız bu gidişle” diye konuştu.

Haber Merkezi