Tatile nasıl gidecek, orada ne yiyeceğiz?

Düşük maaşları ve artan hayat pahalılığı nedeniyle geçim sıkıntısı çeken emekliler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında emeklilerin yaz aylarında ücretsiz kalarak tatil yapabilecekleri açıklamasına tepki gösterdi.

Emekli bir vatandaş, “Öyle bir durumumuz yok. Eve zor gidip geliyoruz. Parayı nereden bulup ne yiyip ne harcayacağız? Yatmak önemli değil ki” dedi.

Başka bir emekli ise, “Tatil mi? Biz karnımızı doyuramıyoruz sen tatilden bahsediyorsun. Bakan söylüyor kendi kendine. Bakanın, bir eli yağda bir eli balda. Umrunda mı sanki” diye konuştu. Emekli bir vatandaş, duruma tepki göstererek şunları söyledi: “Beni kim götürecek? Benim gibi aç adamı. Ne ile gideyim? Emekliler ne yiyecek?” Bir vatandaş, “Ben daha Ankara’dan başka bir yere gitmedim. Tatile de gitmeyeceğim. Paramız ancak bize yetiyor. Bedava deseler de para çıkacak bir şekilde” ifadelerini kullandı.

Ankara - Anka