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23 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

TCMB'den kur açıklaması

23 Kasım 2021, Salı 17:56
Merkez Bankası, "Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir." açıklamasını yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: 

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir.

Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur."

Etiketler: TCMB, kur, açıklama
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  • salih

    23.11.2021 18:11:19

    Allah bu Aziz ülkeyi ve asil milleti bu hale getirenlerde hakkımızı bırakmasın. Bir inat uğruna milli paramız pul oldu , milletin üzerine çizik atıldı.

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