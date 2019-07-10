Teklifin kabul edilecek tarafı yok

Hükümet, 3 bin 500 liradan az alan kamu işçisinin ücretinde 60 lira artış, bütün işçilere 2019’un ilk 6 ayı için yüzde 5, ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam önerdi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, söz konusu teklifinin kabul edilebilecek bir tarafının olmadığını söyledi.

Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçinin 2019-2020 döneminde alacağı ücret zammının belirleneceği Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı önceki gün yapıldı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay toplantının ardından kameraların karşısına geçti:

“Sayın Bakan ve heyetinin bize verdikleri teklif; 3 bin 500 liranın altında ücret alanlara 60 lira, ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 4 artış ve enflasyon. Bu rakamın müzakere edecek, konuşacak bir tarafı yok. Baktığınız zaman iki senede elektriğe ortalama yüzde 50 zam gelmiş, çaya, şekere, tüpe yüzde 35-40 zam var. Enflasyonun bizim hesabımıza göre yüzde 17 olduğu yerde, bize ‘yüzde 5’ diyorlar. Biz de Sayın Bakana teşekkür ettik. “Ocak ayında 3 bin 400 lira net maaş alan bir işçinin vergi kesintisi nedeniyle temmuzda net 3 bin 215 lira aldığını vurgulayan Atalay, “Altı ayda 185 lira sadece vergiden kaybımız var” dedi.

‘Adım atacak halimiz yok’

Türk-İş’in arzusunun toplu iş sözleşmesinin masada bitirilmesinden yana olduğunu ifade eden Atalay, “Maalesef bu aşamada kamuoyuna ve işçilere olumlu bir haber veremiyoruz. Bundan sonra sendikalarımızın süreçleri devam ediyor. Ağustosun sonuna kadar ya masa başında imzalayacağız ya da greve çıkmak mecburiyetinde olacağız. Türk-İş’in veya şahsımın grevle ilgili ne bir arzusu ne bir talebi var ama yasalar sendikacılara ne emrediyorsa onu yapmakla mükellefiz. Bu teklifin kabul edilebilecek bir tarafı yok.” dedi.Atalay, “Arzumuz, nefes alabileceğimiz bir ücret almak. Bizim bu ücretle nefes almayı bırak adım atacak halimiz yok. Hükümet çağırırsa geliriz, çağırmazsa bir talebimiz olmaz” diye konuştu.