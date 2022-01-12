Tekstilci de zam yorgunu

Fabrika sahiplerinin, işletme müdürlerinin ifadelerine göre, tekstil sektörü ‘toz duman’.

Sektörün ham maddesi olan ipliği sağlayan Çin’in pazardan çekilmesi, döviz kurunda yaşanan dalgalanma, elektrik ve doğal gaza durmadan gelen zamlar sebebiyle önlerini göremiyorlar. İğneden ipliğe her şeye yüzde yüz zam geldiğini belirten tekstilciler, ürünlerine zam yapmak için birbirlerini bekliyor. İşletme sahiplerinin öngörüsüne göre kumaş fiyatlarında artış kapıda. Gazete Duvar’ın haberine göre, tekstil firması sahibi İbrahim Acar, salgın sürecinden bu yana ham madde teminatında sıkıntılar yaşandığını belirtti. Döviz kurundaki dalgalanma ve son iki ayda elektrik ve doğal gaza gelen zamları “Toz duman içerisinde bir ortam var” diyerek özetleyen Acar, durumu şöyle değerlendirdi: “Dolar birdenbire 18 liraya çıktı. 3 dolarlık bir ip, 5 dolara çıktı. Kuyumcu dükkânı oldum gibi geliyor bana. Dolar tık tık yukarı çıkarken 5 dolar denilen iplik, bakıyorsunuz 5,10, 5,20, 5,30 dolar olmuş. Neyi, nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Kontrolü kaybettik. Böyle bir sistem bugüne kadar hiç olmadı.”

Haber Merkezi