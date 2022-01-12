"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Tekstilci de zam yorgunu

12 Ocak 2022, Çarşamba 22:45
Fabrika sahiplerinin, işletme müdürlerinin ifadelerine göre, tekstil sektörü ‘toz duman’.

Sektörün ham maddesi olan ipliği sağlayan Çin’in pazardan çekilmesi, döviz kurunda yaşanan dalgalanma, elektrik ve doğal gaza durmadan gelen zamlar sebebiyle önlerini göremiyorlar. İğneden ipliğe her şeye yüzde yüz zam geldiğini belirten tekstilciler, ürünlerine zam yapmak için birbirlerini bekliyor. İşletme sahiplerinin öngörüsüne göre kumaş fiyatlarında artış kapıda. Gazete Duvar’ın haberine göre, tekstil firması sahibi İbrahim Acar, salgın sürecinden bu yana ham madde teminatında sıkıntılar yaşandığını belirtti. Döviz kurundaki dalgalanma ve son iki ayda elektrik ve doğal gaza gelen zamları “Toz duman içerisinde bir ortam var” diyerek özetleyen Acar, durumu şöyle değerlendirdi: “Dolar birdenbire 18 liraya çıktı. 3 dolarlık bir ip, 5 dolara çıktı. Kuyumcu dükkânı oldum gibi geliyor bana. Dolar tık tık yukarı çıkarken 5 dolar denilen iplik, bakıyorsunuz 5,10, 5,20, 5,30 dolar olmuş. Neyi, nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Kontrolü kaybettik. Böyle bir sistem bugüne kadar hiç olmadı.”

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 295
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şok intiharın sebebi umutsuzluk

    Yemen harab olduktan sonra...

    Omicron ile virüs bir anlamda kendi sonunu getiriyor

    Çiftçiler: Hep borçluyuz

    Tekstilci de zam yorgunu

    OHAL Komisyonu artık lağvedilsin

    Akşener: Gençlere reva gördüğün hayat bu mu?

    TBMM'den Kazakistan açıklaması

    Elektrik faturalarındaki yeni tarifeye ilişkin ELDER'den açıklama

    AGİT: Dodik’in eylemleri Müslüman Boşnaklara karşı etnik karalamaya dönüşüyor

    Dünya gündemindeki NATO-Rusya görüşmesinde neler konuşuldu?

    Türkiye'deki en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

    'Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır'

    Şeyh Cerrah’ta nesilden nesile mücadele

    BAE: ‘Türkiye kelepir’

    Kazakistan'da 12 bin protestocu gözaltına alındı

    AB'den Rusya'ya karşı birlik vurgusu

    NATO-Rusya Konseyi toplandı

    2021 dünyada en sıcak beşinci yıl oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O intiharın perde arkası
    Faruk ÇAKIR

    “Bir genç öldü” haberi karşısında...
    Ahmet BATTAL

    Cemaat tedaviye çalışır
    Cevher İLHAN

    Dinî cemaatlere çarpık bakış
    Mikail YAPRAK

    Müteekkil değil, mütevekkil olmak
    Süleyman KÖSMENE

    Hukuk kalbe değil, ele bakmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Baraka ile gökdelen yanyana
    Risale-i Nur'dan

    Dünyayı kesben değil, kalben terk etmek lâzım
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Bediüzzaman, Asr-ı Saadet’i günümüze taşımış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.