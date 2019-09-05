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TESK Başkanından iş yeri açıklaması

05 Eylül 2019, Perşembe 11:15
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkar sayısının 8 ayda 26 bin 747 artarak ağustos sonu itibarıyla 1 milyon 779 bin 960'a ulaştığını belirterek, "Bu dönemde 150 bin 267 iş yeri açılırken 69 bin 672 iş yeri kapandı" dedi.

TESK Başkanı Palandöken, açılan ve kapanan işletme sayılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre esnaf ve sanatkarlara ait 1 milyon 915 bin 773 iş yeri bulunduğunu ifade eden Palandöken, şunları söyledi:

"Ağustos sonu itibarıyla esnaf ve sanatkar sayısı, yılın 8 aylık döneminde 26 bin 747 artarak toplamda 1 milyon 779 bin 960'a ulaştı. Bu dönemde 150 bin 267 iş yeri açılırken 69 bin 672 iş yeri kapandı. 8 ayda 51 bin 589 iş yeri de vergi kayıtları sona erdiği için resen terkin edildi ancak ilgilileri müracaat etmediği için terkin ilanları Sicil Gazetesi'nde yayımlanmadı. Böylece yılın 8 ayında esnaf ve sanatkarlara ait iş yeri sayısı 29 bin 6 arttı. Geçen yılın aynı döneminde 157 bin 249 olan iş yeri açılışları bu yılın aynı döneminde 6 bin 982 azalarak 150 bin 267 oldu. İş yeri açılışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.4 azaldı." 

İŞ YERİ ARTIŞININ EN ÇOK GÖRÜLDÜĞÜ İL İSTANBUL

Palandöken, 8 aylık dönemde iş yeri artışının en çok İstanbul'da görüldüğüne dikkati çekerek, "8 ayda İstanbul'da iş yeri sayısı 5 bin 156 arttı. İstanbul'un ardından iş yeri sayısı İzmir'de 2 bin 747, Antalya'da 2 bin 478, Samsun'da bin 613 ve Bursa'da bin 583 yükseldi. İş yeri sayısında en fazla düşüş görülen iller ise 281 ile Ordu, 273 ile Rize, 253 ile Aksaray, 246 ile Yozgat ve 216 ile Çorum oldu." ifadelerini kullandı.

Etiketler: TESK, iş yeri, açıklama
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