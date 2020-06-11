Tesla dünyanın en değerli otomobil şirketi oldu

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, borsadaki hisse senedi fiyatının 1000 doları geçmesi sonrası dünyanın en değerli otomobil firması oldu.

Bu gelişmeyle birlikte Tesla şirketinin toplam değeri 190 milyar doları geçti ve 182 milyar dolar değerinde olan Japon otomobil devi Toyota'yı geride bıraktı.

Şirketin kurucusu ve aynı zamanda tepe yöneticisi (CEO) olan Elon Musk'ın Tesla'nın geliştirdiği elektrikli tır modeli Semi'nin seri üretime geçeceği haberini verdikten sonra firmanın borsadaki hisse senedi fiyatlarında bir hareketlenme oldu ve büyük bir yükseliş gösterdi.

Tesla hisseleri 10 Haziran tarihinde yüzde 7.6 değer kazanarak 1.011.65 dolara kadar yükselirken şirketin değeri Ford, General Motors, Honda ve Fiat Chrysler gibi otomobil devlerinin toplam değerinden bile daha yüksek noktaya ulaştı.

Tesla'nın hisse senetleri koronavirüs salgını sonrası durgunluk belirtileri gösteren ABD ekonomisi ve borsalarında yükseliş gösteren ender firmalardan olmuştu.