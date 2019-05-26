TIR kuyruklarını azaltacak takip sistemi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Gümrük kapılarında TIR kuyruklarını azaltacak, gümrük idarelerimizin TIR’ları anlık sorgulayabilecekleri, Transit Araç Takip Programı 28 Mayıs itibarıyla hizmete girecek’’ dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, uluslar arası ticaretin kesintisiz ve hızlı şekilde işlemesi için gümrük idarelerinin teknolojik imkânlarla donatılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Gümrüklerin modernizasyonunun uluslararası rekabette çok önemli payı bulunduğunu vurgulayan Pekcan, gümrük idarelerinin ticaretin kolaylaştırılmasının merkezinde bulunduğunu söyledi. Yeni sistem ile başta kara sınır kapıları olmak üzere gümrük idarelerinin kendisine sevkli araçlara ilişkin bilgilere, araçlar gümrük idaresine gelmeden önce ulaşabileceğini anlatan Pekcan, gümrük idarelerince transit süresini geçiren araçların daha kolay tesbit edilebileceğini dile getirdi.

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