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9 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

TL Zorunlu karşılık oranı yüzde 40’tan yüzde 30’a indirildi

09 Mayıs 2019, Perşembe 16:21
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "TL zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilmesine karar verildi." denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "TL zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilmesine karar verildi."

Merkez Bankası açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir."

"TL zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânına ilişkin yapılan değişiklik sonucunda piyasaya 2,8 milyar ABD doları likidite verilmesi ve piyasadan 7,2 milyar TL tutarında likidite çekilmesi, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklik sonucunda ise piyasadan 3 milyar ABD doları likidite çekilmesi beklenmektedir."

AA

Etiketler: TCMB, TL, döviz, dolar
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