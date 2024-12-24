TMSF’den 22 milyarlık satış

ANKA Ekonomi Editörü Zülfikar Doğan, uygulanan mali sıkılaştırma ve yüksek faiz politikasının sebep olduğu sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ANKA Ekonomi Editörü Zülfikar Doğan, “Uygulanan mali sıkılaştırma ve yüksek faiz politikasının şirketleri ciddi darboğaza sürüklediği, finansmana erişimin zorlaşmasıyla çarkların döndürülemediğini gösteren emareler her geçen gün belirginleşiyor. Bir yandan Türkiye’nin önde gelen köklü şirketleri, sanayi, müteahhitlik, tekstil firmaları peş peşe iflas ya da konkordato başvurusunda bulunurken diğer yandan büyüyen açıkları finanse etmeye çalışan iktidar kamu arazilerini, sahilleri, arsaları satışa çıkartıyor. TMSF şimdi de el konulan Boydak Holding’e ait HES Elektrik Sanayii Santralları ile Erciyes Çelik Halat ve Tel Sanayii’ni 22 milyar TL muhammen bedel üzerinden satışa çıkarttı. Sessiz sedasız yapılan duyuruda teklifler 3 Şubat’ta alınacak. Sırada milyarlık başka satışlar var” diye yazdı. Haber Merkezi

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