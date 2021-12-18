TOBB: Endişeliyiz, acil önlem bekliyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yaptığı müdahalelere rağmen TL’deki değer kaybını önleyemedi.

Merkez Bankası’nın bugün öğleden sonra yaptığı 5’inci müdahalenin ardından dolar 16,85, euro 19,06’dadan işlem görüyor. İş dünyasından da kurdaki önlenemeyen artış ile ilgili endişe açıklaması yapıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birçok firmanın endişeli olduğunu belirtirken, acil önlem alınmasını beklediklerini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: “Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye birçok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz.”

Öte yandan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da dün faiz indirimi yapan Merkez Bankası’nın bugün piyasaya döviz sürmesini şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.