"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Torba hafifledi, fatura büyüdü

16 Ocak 2021, Cumartesi 20:26
İktidar her ne kadar pembe tablolar çizse de ülkemizde market alış verişlerinin ciddi bir yük haline geldiği yabancı haber ajanslarında gündem haline geliyor.

Reuters haber ajansı, Türkiye ekonomisiyle ilgili kapsamlı bir analizinde ülkemizde market alış verişlerinin ciddî bir yük haline geldiğini yazdı. Analizde, “Türkiye’de gıda fiyatları o kadar arttı ki, bazı insanlar gelecek aylarda daha da artacak fiyatlardan kaçınmak için ellerindeki bütün parayı pirinç ve makarna stoklamaya yatırıyor” denildi. Analizde, anne ve babaların indirimli bebe bisküvilerine geçtiği, yumurta fiyatlarının bir yılda neredeyse ikiye katlandığı ve dizlerinin üzerine çöküp, bir kadına yüzük yerine, sıvı yağla evlenme teklif eden bir erkeğin fotoğrafının Twitter’da dolaştığı dahi belirtiliyor.

Özellikle bebek mamaları...

İşini kaybettiği için kısmi devlet yardımı alan, İstanbul’da yaşayan 43 yaşındaki üç çocuk babası güvenlik görevlisi Hüseyin Duran, “Sadece gerekli şeyleri ve en ucuz markaları satın alıyoruz. Tüm gıdaların fiyatları artıyor özellikle de bebek mamalarının” diyor. Duran ayrıca “Çocuklarım için endişeleniyorum. Sadece kiramızı, gıda alışverişini ve kredi ödemelerini karşılayabiliyoruz” diye konuşuyor.

Hayat pahalılığı korkutuyor

Ajans, dünyada sıfıra yakın enflasyon ve koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşın, yüzde 15 ile yıllık tüketici fiyatlarındaki en büyük artışlardan birinin Arjantin’den sonra Türkiye’de görüldüğünü belirtiyor. Bunun aynı zamanda OECD ülkeleri arasında açık ara en yüksek oran olduğuna dikkat çekiyor. “Anketler alış veriş torbalarının hafiflemeye başladığını gösterirken Erdoğan’ın, Kasım ayında enflasyonu kontrol altına alma sözü ve yeni bir Merkez Bankası Başkanı atamasından sonra bile, temel yaşama maliyetleri konusunda daha çok şey yapması gerekebilir” ifadeleri aslında fiilî durumun özeti olarak dikkat çekiyor. Soyadının açıklanmasını istemeyen 31 yaşındaki Pınar da, “Her alış verişe gittiğimde torbam hafifliyor, ama fatura daha da büyüyor” diyor. Pınar’ın işten çıkartma yasağı kapsamında maaşının bir kısmını aldığını söylediği, kazancının ise sadece kirasını ve faturalarını karşıladığını anlattığı aktarılıyor. Pınar, “Uykusuz geceler geçirdim ve sanırım sonunda işsiz kalacağım” diye konuşuyor.

Etiketler: torba, fatura
Okunma Sayısı: 95
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Torba hafifledi, fatura büyüdü

    Türkiye'de 7 bin 550 kişiye daha koronavirüs tanısı kondu

    Trump'tan Çin, BAE ve İran'a yaptırım kararı

    İstanbul’un barajları atıklardan temizlendi

    AB: Aylardır somut adım bekliyoruz

    Filistin’de 14 yıl sonra seçim

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü

    Almanya Dışişleri Bakanı Maas Türkiye'ye geliyor

    Beşiktaş ile Galatasaray yarın karşı karşıya gelecek

    650 binden fazla sağlık çalışanına aşı yapıldı

    Bakan Selçuk açık öğretim sınav tarihlerini açıkladı

    Merkel’in partisinin yeni başkanı oldu: Armin Laschet kimdir?

    SSB projelerini yabancı firmalara aktaran şüpheli tutuklandı

    Marmara'ya yoğun kar yağışı uyarısı

    MTV'de ödeme dönemi ve yapılandırma süresi ay sonunda dolacak

    Sivrisineğin koklama duyusuyla kanser dedektörü geliştirildi

    Bolu, bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu

    OECD de uyardı

    ABD Adalet Bakanlığı: YPG, terör örgütü PKK'nın alt koludur

    Evsizler suç makinası değil

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2001’den 2021’e
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Yasemin YAŞAR

    Kötülük problemi
    Rüstem GARZANLI

    Gençler Risale-i Nur'u ve Yeni Asya'yı okusun
    Cevher İLHAN

    “Sözde gündem…”
    Risale-i Nur'dan

    Bizler uzun bir seferdeyiz
    Ali FERŞADOĞLU

    Bilhassa dindar yetkililer dikkat etmeli
    Ahmet BATTAL

    Yozlaşmış demokrasi arzusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.