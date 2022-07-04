TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 78,62 oldu

Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 41,69 olurken SSK ve BAĞKUR emeklisinin zam oranı 42,35 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 44,54, yurt içi üretici fiyatları yüzde 88,77 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 4,95, Yİ-ÜFE yüzde 6,77 yükseldi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 42,35, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 78,62 artış kaydetti. Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 61,68, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 138,31 arttı. AA

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