"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

TÜİK sanayi üretim sonuçlarını açıkladı

14 Mayıs 2019, Salı 10:51
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 geriledi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 artış kaydetti.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 düşüş gösterdi. Bu dönemde 115 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl martta 120,7 seviyesinde bulunuyordu.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi martta bir önceki aya göre yüzde 4,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,6 azaldı. Endeks, ara malında yüzde 2,7, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,6, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,4 ve sermaye malında yüzde 3,4 yükselirken, enerjide yüzde 0,6 geriledi.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın mart ayına göre yüzde 2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,7 geriledi. Endeks, ara malında yüzde 5,6, sermaye malında yüzde 3,4 azalırken, dayanıklı tüketim malında yüzde 5,1, dayanıksız tüketim malında yüzde 0,6 ve enerjide yüzde 3,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları incelendiğinde, martta bir önceki aya göre en fazla artış yüzde 4,2 ile orta yüksek teknoloji sektöründe gerçekleşti, en fazla düşüş 1,8 ile yüksek teknoloji sektöründe görüldü. 

Bu yılın birinci çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,8 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre ise mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1,7 arttı.

AA

Etiketler: tüik, sanayi, üretim
Okunma Sayısı: 120
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'a ilgi rekor seviyeye ulaştı

    TÜİK sanayi üretim sonuçlarını açıkladı

    "7 yaşından beri oruç tutuyorum"

    Nişancı her yerde aranıyor

    ABD Yüksek Mahkemesi: Kullanıcıları Apple'a dava açabilecek

    Tepkiler sürüyor... ABD'de kundaklanan camiye ilişkin son durum?

    Demokrasiye hasretiz

    Erdoğan Putin görüşmesinde gündem İdlib

    Demokrasi bayramına YSK gölgesi

    Kütüphaneler en demokratik kurumlar olmalı

    Beşiktaş, Alanyaspor'u 2-1'le geçti

    Bakan Selçuk: Yeni tayin yok

    UNRWA: Gazze nüfusunun yarıdan fazlası gıda yardımlarıyla geçiniyor

    'F-35'lerle caydırma devriyeleri gerçekleştiriyoruz'

    Kamuoyunun sesine kulak tıkamamalıyız

    İdlib ile ilgili bir çağrı da BM'den

    Hakkari'den acı haber!

    O oylar farkın 16 katı

    Davutoğlu’na ihraç sinyali

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hafıza tazelemeye devam
    Ahmet BATTAL

    Hak yemekle oruç bozulur mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Oruç ve zekâtı terkle gelen musibet
    Mehmet KARA

    Mağdurluk yarışı
    Genel

    Demokrasiye hasretiz
    Faruk ÇAKIR

    “Yeter, söz milletindir”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Allah, o bayramı bir daha yaşatsın
    Genel

    Demokrasi bayramına YSK gölgesi
    Cevher İLHAN

    AB çağrısı ve Türkiye’nin demokratikleşmesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.