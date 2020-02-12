Tüpraş'ın üretimi 2019'da artış gösterdi

Tüpraş'ın üretimi 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 9'luk artışla, 28,1 milyon ton olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu Tüpraş, 2019'un son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketin kurumsal iletişim müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yılın son çeyreğinde yüzde 96,2'lik kapasite kullanımıyla 6,9 milyon ton üretim gerçekleştiren Tüpraş'ın yurt içi satış miktarının 5,3 milyon ton, toplam satış miktarının 7 milyon ton olduğu kaydedildi.

Üretimin 2018'e göre yüzde 9,4'lük artışla 28,1 milyon ton, toplam satışların ise 29,2 milyon ton olarak gerçekleştiği belirtilen açıklamada, söz konusu dönemde şirketin toplam cirosunun 89,6 milyar liraya ulaştığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, küresel ekonomideki yavaşlama ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle petrol ürünlerine olan talebin gevşediği, bunun da yılın son çeyreğinde rafinaj karlılığı üzerinde güçlü bir baskı oluşturduğu aktarılarak, "Yılın son çeyreğinde OPEC+ arz kısıt kararlarının yanı sıra İran ve Venezuela'ya yönelik süregelen yaptırımlar sebebiyle ağır ham petrol arzı azaldı. Tüpraş, zayıf rafineri karlılığı ortamında dördüncü çeyrek itibariyle 61 milyon lira faaliyet karı elde etti. Tüpraş'ın dördüncü çeyrek net karı 186 milyon lira olarak gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.