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Turizmciler satıyor

26 Aralık 2020, Cumartesi 20:17
Ekonomik kriz ve pandemiyle birlikte zor günler geçiren turizmci, iflâs bayrağını çekti. Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda turizm işletmesi kapısına kilit vururken, yıldızlı oteller milyar TL’lik fiyatlarla internetten satışa çıkarıldı.

Ekonomik kriz ve pandemiyle birlikte zor günler geçiren turizmci, iflâs bayrağını çekti... Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda turizm işletmesi kapısına kilit vururken, yıldızlı oteller milyar TL’lik fiyatlarla internetten satışa çıkarıldı. Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler pandemide en büyük darbeyi turizm sektörünün gördüğünü belirterek, “Avrupa’da hükümetler turizme hibeler verdi. Bizde ise sadece erteleme oluyor. Borç var, müşteri yok. İstediğin kadar ertele turizmci bunu nasıl ödeyecek. Yüzlerce otel satışa çıkarıldı. Böyle giderse yüzde 99 millî olan sektör yabancıların eline geçecek” dedi. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu da yüksek kira kontratlarına dikkat çekti. Pandemi ile birlikte derinleşen ekonomik krizden en çok etkilenen turizmcilerin hali içler acısı. Koronavirüs salgınında getirilen kısıtlamalar ve AKP hükümetinin destek paketlerinin yetersizliği sebebiyle birçok turizm işletmesi kapısına kilit vurdu. Türkiye genelinde yüzlerce otel ve turistik tesis de internet üzerinden satışa çıkarıldı. İstanbul Kadıköy’de 5 yıldızlı bir otel 6 milyar 600 milyon, Beşiktaş’ta ise bir başka işletme 3 milyar 200 milyon TL’den satışa çıkarıldı. Antalya, Muğla ve İzmir’de de yüzlerce turizm işletmesi 1 milyar 500 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar satışa konuldu. 

ERTELEME, BORÇTAN KURTARMIYOR

Turizmcinin devletten beklediği desteği göremediğini vurgulayan Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Devletin alacağını ertelemesinin turizmciye hiçbir faydası yok. Bize hibe lâzım. Avrupa’daki rakiplerimize hükümetler birçok hibe verdi. Ertelemeler hiç kimseyi borç yükünden kurtarmıyor. Aksine biriken borçlar daha da zor durumda bırakıyor. Kazanamadığımız halde bunları ödemekle yükümlü oluyoruz. Bu dönemde finans kaynağına ulaşamamak ve kredi limitlerinin açılmaması iki büyük sorun” dedi.

SEKTÖR YABANCILARIN ELİNE GEÇİYOR

Birçok işletmecinin otelini satışa çıkardığını hatırlatan Mehmet İşler, “Kredi borçlarını ödeyemeyen işletmeciler çareyi satışta buluyor. Krediyi ödeyemedikçe banka tarafından ucuza kapatılacağını düşünerek satışa yöneliyorlar. Böyle giderse yüzde 99 millî olan turizm sektörü fon ve yabancı şirketlere satılacak. Patronken işçi haline geleceğiz. Turizm, geçmişte yıllık ortalama 40 milyar dolar döviz getiriyordu, Yüzde 20 istihdam sağlarken, cari açığın yüzde 25’ini kapatıyordu. Böyle bir sektörü kaderiyle baş başa bırakmaları çok yazık. Artık kimsenin dayanacak gücü kalmadı” yorumunu yaptı. 

AA

Etiketler: turizm
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