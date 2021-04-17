Turizmde endişeli bekleyiş

Daha önce uçuş yasaklarını 17 Mayıs’ta kaldıracağını açıklayan İngiltere’nin bu tarihi belirsiz bir zamana ertelemesi, Almanya’nın bütün Türkiye’yi yeniden riskli ülkeler arasına alması ve son olarak da Rusya’nın 1 Haziran’a kadar Türkiye’ye haftada sadece iki uçak seferi yapılacağını açıklaması, Türkiye’nin turizm sezonuna ilişkin beklentilerini büyük bir belirsizliğe sürükledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre turizm gelirleri 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 65 azalarak 12,1 milyar dolara gerileyen Türkiye, şimdi bu 2020 seviyesine bile ulaşamama riskiyle karşı karşıya. voa Türkçe’nin haberine göre, Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, “Rusya pazarının 1 Haziran’a kadar charter’lara kapanması, Türkiye turizmi için çok büyük bir darbe oldu” dedi. Turizm sektörünün şimdiye kadar Körfez krizi, Rahip (Andrew) Brunson krizi, Rus uçağının düşürülmesi gibi birçok krizi atlattığını hatırlattı.

Turizmde bu kadar kara bir tablo görmedik, yaşamadık

Demir, sektörün durumunu “35 yıldır bu meslekte hizmet veriyorum, turizmde bu kadar kara bir tablo görmedik, yaşamadık” sözleriyle anlattı. İngiltere’den yılda üç milyon turist geldiğini hatırlatan Demir, şimdi bu pazarın da belirsizlik içinde olduğunu vurguladı. Demir, Almanya’nın seyahat yasaklarını yıl sonuna kadar uzatmayı tartıştığını belirterek, Orta Avrupa ülkelerinin de Almanya ve İngiltere’ye bakarak tutum belirlediğini ifade etti.