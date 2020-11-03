Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor

Dolar/TL haftanın ikinci işlem gününde tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar 8.5 bandını aşarak 8,54 TL'ye geldi. Euro da ilk kez 10 TL bandını aştı. Dolar-Euro paritesi 0,85 düzeyinde. Serbest piyasada İngiliz Sterlini de 11,11 TL seviyesi ile yükselişini sürdürüyor.

Uzmanlar ABD başkanlık seçimlerinin de yaşanan yükselişte etkili olduğunu düşünüyor. Altında da artış devam ediyor Altında da artış devam ediyor. Gram altının fiyatı 524,1 TL, çeyrek altın 838,1 TL ve tam altın 3457,4 TL düzeyinde. Borsada da yukarı bir hareketlilik söz konusu. BIST100 endeksi yüzde 0,47 artışla 1139'dan 1142 seviyesine yükseldi. Euronews Türkçe

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