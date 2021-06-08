Türk şirketler pandemi kıskacında

Sİber güvenlikte dünya lideri olan ESET, 2020 yılı içerisinde Türk şirketlere yönelik 609 Milyon brute-force (kaba kuvvet) saldırısı tespit etti.

Bu saldırılarda 14 bin 500 şirket hedef alındı. Pandemi sebebi ile evden çalışmanın standart haline geldiği 2020 yılında Türk şirketlere yapılan RDP saldırıları da kademeli olarak olağanüstü şekilde arttı. 2020 yılı içerisinde dünya genelindeki RDP saldırılarında yüzde 768 artış olurken, bu oran Türkiye’ye yönelik içeriden veya dışarıdan gerçekleştirilen saldırılar için yüze 571’e ulaştı.

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