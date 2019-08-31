Türkiye 159 ülkeye şeker ihraç etti

Türkiye, bu yılın ilk 6 ayında 159 ülkeye 291 milyon 957 bin dolarlık şeker ve şeker mamulleri ihracatı yaptı.

Türkiye, bu yılın ilk yarısında 159 ülkeye 291 milyon 957 bin dolarlık şeker ve şeker mamulleri ihracatı gerçekleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin şeker ve şeker mamulleri ihracatı son yıllarda yakaladığı hızlı ivmeyi sürdürüyor.

Türkiye bu yıl ocak-haziran döneminde geçen yılın ilk yarısına göre şeker ve şeker mamulleri ihracatından yaklaşık 8 milyon dolar daha fazla gelir elde etti.

Şeker ve şeker mamulleri ithalatı 2019'un ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azalırken, ihracatta yüzde 2,8 artış kaydedildi. Bu yılın ilk yarısında 291 milyon 957 bin dolarlık şeker ve şeker mamulleri ihracatı gerçekleştirilirken, bu rakam geçen yıl yaklaşık 284 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.