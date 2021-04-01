"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Türkiye - Azerbaycan arasında kimlikle seyahat dönemi başladı

01 Nisan 2021, Perşembe 17:00
Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak diğerinin ülkesinde 90 gün kalış süreli vizesiz turistik seyahat gerçekleştirmelerini sağlayan uygulama yürürlüğe girdi.

İki ülke arasında kimlikle seyahat dönemini başlatan uygulamanın yürürlüğe girmesi vesilesiyle Twitter hesabından “TekMilletİkiDevlet” etiketiyle bir mesaj paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugünden itibaren Can Azerbaycan’la seyahatler artık sadece kimlik kartıyla mümkün. Tüm engeller kalkıyor, kardeşliğimiz daha da güçleniyor. Vatandaşlarımız ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz için hayırlı olsun!” ifadelerini kullandı. Yürürlüğe giren uygulama uyarınca, iki ülke vatandaşları, yeni tip çipli kimlik kartlarını kullanarak diğerinin ülkesine 90 gün kalış süreli vizesiz turistik seyahat gerçekleştirebiliyor. Kimlikle seyahat uygulaması kapsamında, Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye’ye girişlerinde, Türk vatandaşlarına ise Türkiye’den çıkışlarında, iki dilli “Giriş-Çıkış Formu” üzerine giriş-çıkış damgaları tatbik edilerek verilecek. Her iki ülke vatandaşlarının bu belgeyi Türkiye’de ve Azerbaycan’da bulundukları süre içerisinde beraberinde taşımaları ve giriş-çıkışları sırasında kimlik kartlarıyla birlikte sınır kapılarındaki görevlilere ibraz etmeleri gerekecek. Yeni tip çipli kimlik kartlarının seyahat belgesi olarak kullanılabilmesi yalnızca Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerde mümkün olurken, üçüncü ülkelerden Türkiye veya Azerbaycan’a gelişlerde pasaport kullanımı zorunlu olmaya devam edecek.

AA

Okunma Sayısı: 86
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meclis reddetti, iktidar şokta

    Kaşıkla verdiklerini kepçeyle alıyorlar

    Vaka sayısı 41 bine dayandı

    ABD'de son 24 saatte 66 bin vaka ve 1071 ölüm gözlemlendi

    Askıda kıyafet

    Doğal gaza 3 ayda 4. zam

    Bahçeli evine dönsün

    Yunanistan, Trablus'ta büyükelçilik açacak

    'Rusya, sınırlarında NATO’nun faaliyetlerine karşılık önlem alıyor'

    İstanbul'da perakende ve toptan fiyatlar arttı

    'mRNA aşıları inaktif aşılara göre daha güçlü'

    Aileler mesleklerini çocuklarına da öğretsin

    Biden ABD ekonomisini yeniden şekillendirmek istiyor

    DSÖ'den Avrupa'ya 'aşı' uyarısı

    ABD yönetimi İsrail'i Batı Şeria'da 'işgalci' olarak görüyor

    Myanmar ordusu 1 aylık ateşkes ilan etti

    Bakan Koca, DSÖ'nün medya brifingine katılacak

    Doğal gaz fiyatlarına zam

    'Myanmar'da iç savaş olasılığı artıyor'

    Kongrelerin faturası millete

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    MGK takviyeli tek adam rejimi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Gündem Tesbit Bakanı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İftar sofrasından daha mı kıymetli?
    Genel

    'Myanmar'da iç savaş olasılığı artıyor'
    Genel

    Doğal gaz fiyatlarına zam
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasîlerin elinde nur yok, topuz var
    Genel

    Kongrelerin faturası millete
    Süleyman KÖSMENE

    Kalp ilâhî feyze mazhardır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.