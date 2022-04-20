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20 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Türkiye'de konut fiyatlarında yıllık artış oranı yüzde 60

20 Nisan 2022, Çarşamba 10:41
Türkiye’de konut ve kira fiyatlarındaki artışın önüne geçilemiyor.

Ev sahiplerinin mevcut kiracıları çıkararak daha yüksek fiyattan yeniden kiraya vermek istediklerine dair sosyal medya paylaşımları dikkat çekiyor. Türkiye Avrupa’da konut fiyatlarının en çok arttığı ülke. 2021 yılının son çeyreğinde 2020’nin aynı dönemine göre Türkiye’de yıllık artış yüzde 60 olurken, Avrupa Birliği (AB) ortalaması yüzde 10’da kaldı. Kirada ise Türkiye Avrupa’da en çok artışın yaşandığı ikinci ülke durumunda.

AB İstatistik Ofisi (Eurostat) 2021 yılı 4. çeyreğine dair konut ve kira fiyatları verilerini açıkladı. Eurostat bu verileri ülkelerin ulusal istatistik ofislerinden alıyor. Türkiye’den verileri Türk İstatistik Ofisi (TÜİK) paylaşıyor. Veriler 2020 ile 2021 yılları son çeyreğindeki yıllık değişimi yansıtıyor. Buna göre 2020 yılı 4. çeyrek ile 2021 senesi 4. çeyrek arasını kapsayan 1 senede Türkiye’de konut fiyatları yüzde 60 arttı. Türkiye’nin ardından ikinci sıradaki Çekya’da artış yüzde 26’da kaldı. AB genelinde ise konut fiyatları ortalama yüzde 10 yükseldi.

Konut fiyat artışında son sırada ise Kıbrıs var. Bu ülkede konut fiyatları yüzde 5 düşüş gösterdi. Bu dönemde diğer bazı ülkelerdeki artış oranı ise şöyle: Hollanda yüzde 19, Almanya yüzde 12, Bulgaristan yüzde 9, Fransa yüzde 7 ve İtalya yüzde 4. Fiyat değişimi konut fiyat endeksi üzerinden hesaplanıyor.

Kiralar ne kadar arttı?

Eurostat’ın Harmonize Tüketici Fiyatları Endeksine (HICP) göre 2020-2021 4. çeyrekleri arasında kiralar yüzde 15 ile en çok Slovenya’da arttı. Türkiye yüzde 12 ile ikinci sırada yer alıyor. AB ortalaması ise sadece yüzde 1,3. Son sırada ise Avusturya var. Bu ülke kiralar bu dönemi kapsayan 1 yılda yüzde 1,7 düşüş gösterdi.

Kiralar diğer bazı ülkelerde ise şu kadar arttı: Estonya yüzde 12, Romanya yüzde 3, Bulgaristan yüzde 2, Almanya yüzde 1,3; Hollanda ve Fransa yüzde 0,8 ve Yunanistan yüzde 0,3.

Kiralar diğer bazı ülkelerde ise şu kadar arttı: Estonya yüzde 12, Romanya yüzde 3, Bulgaristan yüzde 2, Almanya yüzde 1,3; Hollanda ve Fransa yüzde 0,8 ve Yunanistan yüzde 0,3.

Şubat 2022 itibariyle son 1 yılda kiralar Bulgaristan’da yüzde 4,5; Belçika’da yüzde 2,5; Almanya’da yüzde 1,4 ve Fransa’da yüzde 0,4 arttı.

Türkiye’de Şubat itibariyle son 1 yılda konut fiyat artışı yüzde 96

Eurostat verileri konut fiyat artışını aylık olarak göstermiyor ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aylık verileri açıklıyor. Merkez Bankası verilerine göre Şubat 2021 ile Şubat 2022 arasını kapsayan son 1 yılda Türkiye’de konut fiyatları yüzde 96,4 artış gösterdi.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Türkiye, konut fiyatları
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