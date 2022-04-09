Türkiye'den ABD'ye rekor ihracat

Türkiye, ABD'ye 3 milyar 481 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek 1. çeyrek ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye, önemli pazarlarına ihracata hız kesmeden devam ediyor. En önde gelen pazarlar arasında olan ABD'ye gerçekleştirilen dış satım da giderek daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

20 trilyon dolarlık ekonomiye sahip ABD'nin Türk ürünlerine talebi artmaya devam ediyor. Türkiye, dünya markaları için cazibe merkezi olma özelliğini korurken, iki ülke arasındaki yatırım ve ticaretin artması da Türkiye’nin ülkeye dış satımında daha etkili sonuçlar almasını sağlıyor.

Merkezleri ABD’de olan ve Türkiye’de faaliyet gösteren ABD şirketleri Türkiye'de ticari faaliyetlerini daha kapsamlı hale getirirken, iki ülke mutabık kalınan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye, ABD'ye 3 milyar 481 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek 1. çeyrek ihracatını gerçekleştirdi. ABD'ye yapılan dış satım böylece ocak-mart döneminde yüzde 28,9 artış kaydetti.

Ülkenin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yüzde 5,8 oldu.

ABD bununla birlikte yılın 1. çeyreğinde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ikinci ülke oldu. Ülke aynı zamanda Türkiye'nin dış satımını değer bazında en fazla artırdığı pazar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin ABD'ye ihracatı, ocak-mart döneminde 779 milyon 972 bin dolar tutarında artış kaydetti.