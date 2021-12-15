Türkiye, Libya'ya 2,2 milyar dolarlık ürün ihraç etti

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'nın Türkiye ile 500 yıllık kadim dostluğunun ülkeler arası ticarete de yansıdığını belirtti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Libya İş Konseyi yazılı açıklamasında, Türkiye’nin Libya'ya kasım ayında gerçekleştirdiği ihracat rakamlarını paylaştı. Buna göre, Türkiye, Libya’ya kasım ayında 247 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirirken 11 aylık toplam ihracatı 2,2 milyar dolara ulaştı. 11 ayılık dönemde ihracatta yaşanan artış geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 64 olurken, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87’lik artış görüldü.

Libya, kasım ayında Türkiye’den en çok sırasıyla mücevher, mobilya, kâğıt ve orman ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleriyle hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar aldı.

"Kasımda en yüksek artış gemi ve yatta ürünlerinde oldu"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Karanfil, kasım ayında Türkiye'nin Libya'ya ihraç ettiği ürünler arasında mücevherin ilk sırada yer aldığını bildirdi.

Karanfil, "Belirtilen dönemde Türkiye’den Libya’ya 36 milyon doları aşkın mücevher, 31 milyon doların üzerinde mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 29 milyon dolardan fazla kimyevi madde ve mamulleri, 27 milyon dolar seviyesinde de hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihraç ettik. İhracattaki en büyük artış yüzde 1.468’lik artış ile gemi ve yat ürünlerinde oldu." ifadelerini kullandı.