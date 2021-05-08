Türkiye'nin e-ticaret hacmi 34 milyar lirayı geçti

Türkiye'de "e-pazaryerleri"nin ticaret hacmi, koronavirüs salgınıyla birlikte 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 34,1 milyar liraya ulaştı.

Perakende e-ticaret tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de hızlı yükselişini sürdürüyor. Özellikle 2020 yılında yayılan koronavirüs salgınıyla birlikte, artış eğiliminde olan perakende e-ticaretin kapsam ve ölçeği, ayakkabı, parfüm, giyim, tüketici elektroniği, gıda gibi tüketim ürünleri yönüyle daha da genişleyip, tabana yayıldı.

Rekabet Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, perakende e-ticaret hacmindeki bu büyümede, söz konusu tüketim ürünlerine yönelik tek duraklı alışveriş imkanı sunan çok kategorili e-pazaryerleri ön plana çıkıyor.

Çok kategorili e-pazaryerleri hızlı büyümü eğiliminde

Nitekim bu sektöre yönelik araştırma raporları ile Amazon Türkiye, Çiçek Sepeti, PTTAVM, Gitti Gidiyor, Hepsi Burada, N11, Morhipo ve Trendyol şirketlerinden yapılan sektör incelemesi kapsamında elde edilen veriler, çok kategorili e-pazaryerlerinin hızlı büyüme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

İlgili pazar yerlerinden elde edilen verilere bakıldığında, 2018 yılında bu platformlar üzerinden gerçekleşen 14,2 milyar liralık ticaret hacmi, 2019 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 69 artarak 24 milyar liraya, 2020 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla da bir önceki yıla kıyasla yüzde 42,1 artarak 34,1 milyar liraya ulaştı.