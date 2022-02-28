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28 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Türkiye'nin ihracatında yüzde 17,2'lik artış

28 Şubat 2022, Pazartesi 11:03
Türkiye'nin ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 17 milyar 587 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatta imalat sanayiinin payı yüzde 93,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan ocak ayı geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 artarak 17 milyar 587 milyon dolar, ithalat yüzde 54,2 artarak 27 milyar 848 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 234,9 artarak 10 milyar 261 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak 2021'de yüzde 83 iken, geçen ay yüzde 63,2'ye geriledi.

Enerji ve altın hariç dış ticaret

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat ocakta yüzde 19,6 artarak 16 milyar 751 milyon dolara yükseldi.

Ocakta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 31,1 artarak 18 milyar 413 milyon dolara çıktı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı ocakta 1 milyar 662 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 25,4 artarak 35 milyar 164 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91 olarak kayıtlara geçti.

İmalat sanayiinin payı yüzde 93,3

Ekonomik faaliyetler incelendiğinde ihracatta, ocak ayında imalat sanayiinin payı yüzde 93,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,1, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 2,1 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta ara mallarının payı yüzde 83,9, sermaye mallarının payı yüzde 10 ve tüketim mallarının payı yüzde 6,1 olarak belirlendi.

Almanya ihracatta, Rusya ithalatta ilk sırada

Söz konusu ayda ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı Almanya aldı. Bu ülkeye 1 milyar 618 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Almanya'yı 1 milyar 221 milyon dolarla ABD, 1 milyar 25 milyon dolarla İtalya, 948 milyon dolarla Birleşik Krallık, 883 milyon dolarla Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,4'ünü oluşturdu.

Rusya geçen ay ithalatta ilk sırada yer aldı. Ocakta Rusya'dan yapılan ithalat 4 milyar 637 milyon dolar olurken bu ülkeyi 3 milyar 95 milyon dolarla Çin, 1 milyar 440 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 279 milyon dolarla ABD, 769 milyon dolarla İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 40,3'ünü oluşturdu.

Etiketler: Türkiye, ihracat
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