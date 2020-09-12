Türkiye'nin küresel mobilya ihracatında artış

Dünyaca referans kabul edilen Milano merkezli araştırma merkezi Centre For Industrial Studies'in (CSIL) raporuna göre Türkiye, küresel mobilya ihracatında 6 basamak birden atlayarak sekizinci sıraya yükseldi.

Endüstriyel araştırma merkezi CSIL tarafından her yıl hazırlanan ve küresel mobilya sektörünü mercek altına alan rapor yayınlandı.

Dünya Mobilya Görünümü başlıklı World Furniture Outlook 2020-2021 isimli rapora göre, Türkiye, 2019'da 2,9 milyar dolarlık mobilya ihracatıyla önceki yıla göre 14. sıradan 8. basamağa yükseldi.

Türkiye, önceki yıla göre İspanya, Danimarka, Fransa, Meksika, Romanya, Malezya ve Hollanda gibi ülkeleri geride bıraktı.

Rapora göre, geçen yıl en yüksek mobilya ihracatını 53,9 milyar dolarla Çin gerçekleştirirken, onu 11,5 milyar dolarla Polonya, 11,4 milyar dolarla Almanya, 10,9 milyar dolarla Vietnam, 10,8 milyar dolarla İtalya, 4,7 milyar dolarla ABD, 3,7 milyar dolarla Kanada takip etti.