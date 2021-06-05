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Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine ihracatı 10 milyar doları aştı

05 Haziran 2021, Cumartesi 12:17
Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine yaptığı ihracat ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 artarak 10 milyar 44 milyon 538 bin dolara yükseldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,3 artarak 61 milyar 598 milyon 987 bin dolardan 85 milyar 219 milyon 653 bin dolara çıktı.

Mayıs ayında Ortadoğu ülkelerine, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 34 artışla 1 milyar 776 milyon 194 bin dolarlık ihracat yapıldı. Yılın ilk beş ayında Ortadoğu ülkelerine en fazla kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ve çelik ihracatı yapıldı.

Ortadoğu ülkelerine ocak-mayıs döneminde yapılan ihracatta kimyevi maddeler ve mamulleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ve çelik ihracatının payı yüzde 40 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Ortadoğu ülkelerine 1 milyar 474 milyon 531 bin dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleşirken, 1 milyar 313 milyon 621 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ve 1 milyar 180 milyon 113 bin dolarlık çelik ihracatı yapıldı.

Ortadoğu ülkelerinin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yılın ilk beş ayında yüzde 11,79 oldu. Türkiye, söz konusu dönemde Ortadoğu ülkeleri arasında en fazla dış satımını Irak'a yaptı. Irak'a yapılan ihracat bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 2 milyar 586 milyon 769 bin dolardan 3 milyar 173 milyon 873 bin dolara yükseldi.

Irak'a en fazla ihracat ocak-mayıs döneminde İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbullu şirketlerin Irak'a dış satımı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,8 artarak 706 milyon 809 bin dolardan 917 milyon 501 bin dolara yükseldi.

AA

Etiketler: Türkiye, Ortadoğu ülkeleri, ihracat
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