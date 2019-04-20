Türkiye patates fiyatı artış hızında dünya ikincisi

Türkiye, dünyada patates fiyat artış hızında yüzde 25.8 ile ikinci oldu.Dünyada patatesin toptan fiyatı son bir ay içinde yüzde 9.3 artarak 0.63 dolar/kg düzeyine çıktı.

Aynı dönem içinde en hızlı fiyat artışı yüzde 151 ile Rusya ve yüzde 25.8 ile Türkiye’de yaşandı. Söz konusu veriler gıda fiyatlarının izlendiği küresel ticaret platformu Trigde.com’dan. Buna göre Türkiye’de toptan fiyatlar ortalama 0.51 dolarla dünya ortalamasının altında, ancak Türkiye dünyanın en büyük patates üreticileri arasında son bir ayda fiyatların en hızlı artış gösterdiği ülkeler arasında dünya ikincisi. Dünya genelinde de patates fiyatlarında bir artış gözlemleniyor. Patatesin pazardaki satış fiyatına bakıldığında dünyada en pahalı patatesi Güney Kore ve Japonya tüketiyor. Güney Kore’de patatesin kilosu ortalama 3.71 dolarken, Japonya’da 3.57 dolar, İsviçre’de 2.59 dolar, ABD’de 2.47 dolar ve İrlanda’da 2.47 dolar. Türkiye’de ortalama satış fiyatı 0.72 dolar/kg olarak gösterilen endekse göre en ucuz patatesi ise 0.27 dolarla Pakistan tüketiyor.

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