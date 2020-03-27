Turşu ihracatında artış

Türkiye'nin turşu ihracatı, yılbaşından 24 Mart'a kadar olan dönemde, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 54 milyon dolara yükseldi.

Avrupa genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından evlerde tüketimin artması Türkiye'nin turşu ihracatında da artışa neden oldu. Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl 1 Ocak-24 Mart döneminde 42 milyon dolarlık turşu ihracatı yapan Türkiye, 2020'nin aynı döneminde bu rakamı yüzde 28'lik artışla 54 milyon dolara yükseltti. Turşu dış satımında 26 milyon dolarla biber çeşitleri ilk sırada yer aldı. Bunu 19 milyon dolarla kornişon ve 8 milyon dolarla karışık sebze turşuları izledi. Ülke bazında ise 12 milyon dolarla Almanya ve 6,3 milyon dolarla Hollanda ilk sıralarda yer aldı. AA

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