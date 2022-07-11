Twitter hisseleri yüzde 8 değer kaybetti

Twitter'ın hisseleri, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetmesi sonrası sert düştü. Borsada TWTR koduyla işlem gören şirketin hisse değeri, haftanın ilk işlem gününde yüzde 8'in üzerinde değer kaybederek 33,86 dolara geriledi.

Twitter hisselerinde yaşanan düşüş, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma anlaşmasını feshetmesinin ardından geldi. Söz konusu düşüşle Twitter'ın hisse değerinin, Musk'ın nisanda yaptığı teklifin altına indiği dikkati çekti. New York borsasında TWTR koduyla işlem gören şirketin hisse değeri, haftanın ilk işlem gününde yüzde 8'in üzerinde değer kaybederek 33,86 dolara geriledi. Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

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