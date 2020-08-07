Uçuşlar açılsın, yeni rekorlar kıralım

Koronavirüs salgınıyla birlikte bir süre üretimi durdurmak zorunda kalan tekstil sektöründe çarklar yeniden dönmeye başladı.

Sektörün önde gelen devlerinin üretim hatlarında binlerce çalışan iş başı yaparken, yatırımcılar uçuşların yeniden başlaması halinde yeni ihracat rekorlarına imza atacaklarını söylüyor. Yıllık 19 milyar dolar aşan ticaret fazlası veren sektörün milli ekonomiye en fazla katkıyı sağladığını ifade eden Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Meclisi Üyesi ve Türk tekstil sektörünün önemli isimlerinden Haşim Kar, “Şimdi pandemi sürecinde ekonomik kayıplarımızı telâfi etmenin ve eski pazarlara geri dönmenin telâşı içindeyiz” dedi. Birel Tekstil Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı İshak Kar da, pandemi sürecinde stokların arttığını belirterek, “Hazır giyimde Avrupa Birliği piyasaları açılması gerekiyor. Malum yüzde 70 ihracat AB ülkelerine yapılıyor. Bizim sektörümüz olan şal ve eşarp içinse Ortadoğu bölgesi başta olmak üzere Müslüman coğrafyaların piyasalarının normalleşmesi gerekiyor. İnanıyorum ki, kısa sürede bu piyasalar düzelecektir. En çok ihracat yaptığımız bölgeler arasında Ortadoğu, levant bölgesi, Afrika, Kafkasya bölgesinin uçuşların açılması ile stoklarımızı eriterek rekor kıracağımız dönemlere döneceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu. Yalova - Recep Bozdağ

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