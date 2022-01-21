Ucuz yağ kuyruğu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ülke genelinde 5 litrelik ayçiçek yağını 99 liradan satışa sundu.

Fiyatı 200 liraya kadar çıkan yağı ucuza almak isteyen Kütahyalılar günün erken saatlerinde kurum önüne gelerek soğuk havaya rağmen sırada beklediler. Gazete Duvar’ın haberine göre, kurum önünde oluşan yağ kuyruğuna tepki gösteren Mehmet Emre, “Kuyrukları eleştirenler görün memleketin halini. 20 sene sonra memleketi getirdiğiniz nokta bu. Bu millete reva gördüğünüz kepazeliğin bedelini elbette ödetecektir bu halk” dedi. Kuyrukta beklemeden yağı ucuza almak isteyen vatandaşlar PTTAVM üzerinden de Toprak Mahsulleri Ofisi’nden ayçiçek yağı siparişi verilebiliyor. 5 litrelik yağ, herhangi bir kargo ücreti ödenmeksizin internet üzerinden 101 liradan satılıyor.

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